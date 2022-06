Barcellona, rinnovo per Gavi: clausola da 1 miliardo (Di venerdì 10 giugno 2022) Il rinnovo tra Gavi e il Barcellona non è in pericolo, a giorni il classe 2004 firmerà un prolungamento contrattuale monstere Il Barcellona vuole blindare Gavi e il classe 2004 non ha nessuna intenzione di lasciare i Blaugrana. La firma con l’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni, intanto Catalunya Radio ha reso noti alcuni dettagli. Gavi prolungherà il suo contratto per i prossimi 5 anni fino al 2027 con un ingaggio di 7 milioni lordi a stagione e una clausola da 1 miliardo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Iltrae ilnon è in pericolo, a giorni il classe 2004 firmerà un prolungamento contrattuale monstere Ilvuole blindaree il classe 2004 non ha nessuna intenzione di lasciare i Blaugrana. La firma con l’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni, intanto Catalunya Radio ha reso noti alcuni dettagli.prolungherà il suo contratto per i prossimi 5 anni fino al 2027 con un ingaggio di 7 milioni lordi a stagione e unada 1. L'articolo proviene da Calcio News 24.

