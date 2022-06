Bale “smentisce” Angel Torres: “Sicuramente non andrò al Getafe” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Non andrò al Getafe, questo è sicuro”. Non usa mezzi termini Gareth Bale nello smentire direttamente Angel Torres, il presidente della squadra spagnola che nelle scorse ore aveva parlato della possibilità di ingaggiare l’esterno gallese, in procinto di ritrovarsi senza squadra dopo il mancato rinnovo del contratto con il Real Madrid. Il futuro dell’ex Tottenham è ancora tutto da decifrare, ma evidentemente di sicuro non sarà nel club che ha chiuso al 15esimo posto l’ultima Liga. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) “Nonal, questo è sicuro”. Non usa mezzi termini Garethnello smentire direttamente, il presidente della squadra spagnola che nelle scorse ore aveva parlato della possibilità di ingaggiare l’esterno gallese, in procinto di ritrovarsi senza squadra dopo il mancato rinnovo del contratto con il Real Madrid. Il futuro dell’ex Tottenham è ancora tutto da decifrare, ma evidentemente di sicuro non sarà nel club che ha chiuso al 15esimo posto l’ultima Liga. SportFace.

