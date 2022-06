Ultime Notizie Roma del 09-06-2022 ore 15:10 (Di giovedì 9 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte Francesco Vitale in studio interesse primario del mondo aiutare a proteggere l’Ucraina lo ha detto il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj intervenendo alla riunione ministeriale della Oxa Parigi quest’anno presieduta dall’ Italia l’aggressione della Russia terminato il più presto possibile ha proseguito dire Ski invocando dolorosi sanzione di lungo termine contro la Russia voltiamo pagina l’accordo sulla tassazione globale al G20 di Roma e storico e dobbiamo trovarlo rapidamente per rendere l’economia mondiale più è più forte più inclusiva il Presidente del Consiglio Mario Draghi apre la riunione ministeriale del Oxa Parigi quest’anno presieduta dall’ Italia Metti subito l’accento sui risultati ottenuti senza nascondere però altre criticità come ad esempio il significato ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 giugno 2022)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte Francesco Vitale in studio interesse primario del mondo aiutare a proteggere l’Ucraina lo ha detto il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj intervenendo alla riunione ministeriale della Oxa Parigi quest’anno presieduta dall’ Italia l’aggressione della Russia terminato il più presto possibile ha proseguito dire Ski invocando dolorosi sanzione di lungo termine contro la Russia voltiamo pagina l’accordo sulla tassazione globale al G20 die storico e dobbiamo trovarlo rapidamente per rendere l’economia mondiale più è più forte più inclusiva il Presidente del Consiglio Mario Draghi apre la riunione ministeriale del Oxa Parigi quest’anno presieduta dall’ Italia Metti subito l’accento sui risultati ottenuti senza nascondere però altre criticità come ad esempio il significato ...

Advertising

sole24ore : ?? #Mosca ricatta l’#Occidente: il #grano può partire solo se vengono tolte le #sanzioni contro la #Russia. La àTurc… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - MarceVelznach : RT @CarlodeBlasio1: Ultime notizie dall'inciviltà e dalla disumanità. - reggiotv : Sono 487 - ieri erano 503 - i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria con 3.667 tamponi eseguiti e il… -