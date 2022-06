Ultime Notizie – Migranti, Salvini a processo per diffamazione contro Carola Rackete (Di giovedì 9 giugno 2022) Offesa o critica politica? Si gioca tutto qui il processo che si è aperto oggi a Milano e che vede Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, accusato di diffamazione nei confronti di Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3 accusata sui social di esser “complice di scafisti e trafficanti, sbruffoncella, criminale, ricca tedesca fuorilegge, delinquente, ricca e viziata comunista tedesca, zecca tedesca, comandante criminale”. Parole scritte su Facebook tra il 26 giugno e il 19 luglio 2019 quando la comandante approdò a Lampedusa con alcune decine di naufraghi forzando il blocco imposto dalle autorità italiane. Un comportamento che Salvini criticò sui social e che per il difensore, l’avvocato Claudia Eccher hanno un nesso con la sua attività di parlamentare. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Offesa o critica politica? Si gioca tutto qui ilche si è aperto oggi a Milano e che vede Matteo, leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, accusato dinei confronti di, comandante della Sea Watch 3 accusata sui social di esser “complice di scafisti e trafficanti, sbruffoncella, criminale, ricca tedesca fuorilegge, delinquente, ricca e viziata comunista tedesca, zecca tedesca, comandante criminale”. Parole scritte su Facebook tra il 26 giugno e il 19 luglio 2019 quando la comandante approdò a Lampedusa con alcune decine di naufraghi forzando il blocco imposto dalle autorità italiane. Un comportamento checriticò sui social e che per il difensore, l’avvocato Claudia Eccher hanno un nesso con la sua attività di parlamentare. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 22.361 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria: nel mirino due talenti croati. I dettagli - zazoomblog : Ultime Notizie – Pancalli: “Grazie a Maglio l’Italia è cambiata disabili da richiesta della carità a Paralimpiadi”… -