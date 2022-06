Traffico Roma del 09-06-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 giugno 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo code da Prenestina all’ardeatina rallentamenti in esterna tra Laurentina e la diramazioneSudrallentato con tratti In entrambe le direzioni sullaFirenze tra Guidonia Montecelio e la diramazionenord intenso ilsulla via Cassia con code a tratti In entrambe le direzioni tra via di Grottarossa El Olgiata file nastasio secondo è in via Cipro direzione centro altre cose sui Lungotevere tra il ponte Vittorio Emanuele II e il Viale Trastevere e sul ponte Garibaldi segnalato un incidente con file incidente con rallentamenti anche Viale Pietro anderloni all’incrocio con via dell’Archeologia infine sabato e domenica concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo Per consentire ...