Rissa in spiaggia a Rimini, stacca un pezzo di dito a morsi al rivale e lo mangia (Di giovedì 9 giugno 2022) Una violenta Rissa in spiaggia a Rimini sconfina nel cannibalismo. Un 25enne nigeriano ha staccato a morsi un pezzo di dito del rivale albanese e se l'è mangiato. La notizia è stata riportata dal quotidiano locale Corriere di Romagna, per il quale la polizia ha arrestato tre giovani. I partecipanti alla Rissa si sono inseguiti tra i lettini e picchiati con gli ombrelloni nei pressi del Bagno 70 di Rimini. La confusione è stata notata dai Vigilantes che sono intervenuti e hanno dato l'allarme. Due protagonisti della Rissa sono riusciti a scappare.

matteosalvinimi : Rissa in spiaggia, nigeriano stacca a morsi il dito a un albanese e se lo mangia… Ci mancava il cannibalismo! Anche… - repubblica : Rissa selvaggia in spiaggia a Rimini a colpi di ombrelloni: con un morso stacca un dito al rivale e se lo mangia - Giornaleditalia : #rimininigerianoalbanese Rimini, nigeriano stacca a morsi e mangia dito di un albanese durante una rissa in spiaggia - Damianodanny1 : RT @Damianodanny1: ROMAGNA MAGNA - RISSA SELVAGGIA NOTTE IN SPIAGGIA A RIMINI TRA BANDA ALBANESE E NIGERIANA EPISODIO DI CANNIBALISMO 25E… - Damianodanny1 : ROMAGNA MAGNA - RISSA SELVAGGIA NOTTE IN SPIAGGIA A RIMINI TRA BANDA ALBANESE E NIGERIANA EPISODIO DI CANNIBALISM… -