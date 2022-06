LIVE Sonego-Struff 7-6 3-4, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: riparte il match! (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio e volée di dritto di Struff. 15-0 Prima esterna vincente di Struff. 4-4 Se ne va la risposta di Struff, passa il brivido corso da Sonego. Vantaggio Sonego, prima centrale vincente che aiuta notevolmente il torinese. 40-40 Struff chiama a rete Sonego, poi lo passa con il dritto. Game che improvvisamente si complica. 40-30 Gran risposta di rovescio vicino all’incrocio delle righe di Struff, Sonego non riesce a controllarla. 40-15 Lungo il dritto dopo il servizio di Sonego. 40-0 Prima profonda vincente di Sonego. 30-0 Comodo servizio e dritto di Sonego. 15-0 Prima esterna di Sonego ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio e volée di dritto di. 15-0 Prima esterna vincente di. 4-4 Se ne va la risposta di, passa il brivido corso da. Vantaggio, prima centrale vincente che aiuta notevolmente il torinese. 40-40chiama a rete, poi lo passa con il dritto. Game che improvvisamente si complica. 40-30 Gran risposta di rovescio vicino all’incrocio delle righe dinon riesce a controllarla. 40-15 Lungo il dritto dopo il servizio di. 40-0 Prima profonda vincente di. 30-0 Comodo servizio e dritto di. 15-0 Prima esterna di...

Advertising

sportface2016 : Lorenzo #Sonego e Jan Lennard Struff rientrano in campo per la prosecuzione del match interrotto ieri per pioggia:… - livetennisit : ATP 250 Stoccarda e s’Hertogenbosch: I risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Lorenzo Sonego a Stoccarda (L… - infoitsport : LIVE Sonego-Struff 7-6 (2) 3-4, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: match definitivamente sospeso per pioggia e rinviato… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #AtpStoccarda Ancora pioggia protagonista in Germania: sospeso il match tra #Sonego e… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Struff 0-0 ottavi di finale Atp Stoccarda 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Struff #ottavi #finale -