Harry e Meghan, la vendetta è spietata: sarà un dolore per la Regina (Di giovedì 9 giugno 2022) Harry e Meghan sono ritornati in California prima che terminasse il Giubileo di Platino in onore delle Regina Elisabetta. Un fine settimana per i duchi di Sussex con poche luci e molte ombre, che sembrano nuovamente appalesarsi sulla Famiglia Reale. C'è chi teme la loro reazione. Quale? Domenica 5 giugno sul balcone di Buckingham Palace la Regina Elisabetta II d'Inghilterra ha salutato i suoi sudditi che erano venuti ad omaggiarla. In quei pochi istanti si è forse celebrato l'addio quasi ufficiale dell'anziana sovrana ad un regno che ha guidato per 70 anni. Piano piano toccherà a Carlo farne le veci. Harry-e-Meghan-Altranotizia.it (Fonte: Google)Accanto a lei, i principi Carlo e William, il futuro prossimo e quello che verrà di una monarchia che Elisabetta II è ...

