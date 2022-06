Advertising

canevarius : @Mov5Stelle I 5Stelle e il PD non vogliono la riforma della giustizia perché preferiscono il solito andazzo con i g… - canevarius : I 5Stelle e il PD non vogliono la riforma della giustizia perché preferiscono il solito andazzo con i giudici che… - Ariel2575 : RT @Filli94: @Quasialex quante cazzate, l'Africa è piena di farine di cereali che producono, povere di glutine e meglio del grano radioatti… - FLampunio : RT @Filli94: @Quasialex quante cazzate, l'Africa è piena di farine di cereali che producono, povere di glutine e meglio del grano radioatti… - Filli94 : @Quasialex quante cazzate, l'Africa è piena di farine di cereali che producono, povere di glutine e meglio del gran… -

corriereadriatico.it

SENIGALLIA - Tre giovani hanno denunciato ai carabinieri il furto con strappo della catenina mentre ballavano nella pista del Mamamia . Gli episodi, su cui i militari faranno chiarezza, risalgono alla ...In questi casi è evidente che il ladro, messo alle strette prima daie poi dalle ricerche ...attenzioni volte a rendere il più difficile possibile il furto dei propri beni o all'interno... Derubati delle catenine in discoteca: l’incubo della Lanterna Azzurra, scattano 3 denunce SENIGALLIA - Tre giovani hanno denunciato ai carabinieri il furto con strappo della catenina mentre ballavano nella pista del Mamamia. Gli episodi, su cui i militari faranno ...«Abitavamo sotto il ponte delle Ravasco, la strada si chiamava “salita Carignano ... E altrettanto spesso viene chiamato in tribunale come perito nel caso di contenziosi tra derubati e compagnie ...