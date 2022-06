Wilfred Gnonto: la favola in Nazionale del calciatore di soli 18 anni (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il suo assist a Pellegrini appena entrato in partita con la Germania, che poi ha permesso all’Italia di pareggiare con i tedeschi nel match di Nations League è rimasto nella storia. E lo ha fatto perché Gnonto ha solo 18 anni. Sembra una favola che comincia in azzurro per il calciatore che arriva dalle giovanili dell’Inter. Ha iniziato a giocare a calcio nelle scuole calcio di Baveno e Suno. Una storia simile a tante altre di tantissimi altri campioni futuri del pallone. Wilfred proviene dalla Costa D’Avorio e da bambino frequentava l’oratorio e amava leggere i libri. Come tutt’ora fa. Ma adesso Wilfred è un calciatore professionista approdato alla Nazionale maggiore grazie allo stage organizzato dalla Federcalcio dedicato a giovani calciatori. Di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il suo assist a Pellegrini appena entrato in partita con la Germania, che poi ha permesso all’Italia di pareggiare con i tedeschi nel match di Nations League è rimasto nella storia. E lo ha fatto perchéha solo 18. Sembra unache comincia in azzurro per ilche arriva dalle giovanili dell’Inter. Ha iniziato a giocare a calcio nelle scuole calcio di Baveno e Suno. Una storia simile a tante altre di tantissimi altri campioni futuri del pallone.proviene dalla Costa D’Avorio e da bambino frequentava l’oratorio e amava leggere i libri. Come tutt’ora fa. Ma adessoè unprofessionista approdato allamaggiore grazie allo stage organizzato dalla Federcalcio dedicato a giovani calciatori. Di ...

