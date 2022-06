Vicenza, uccisa in strada a colpi di pistola: è caccia all’ex anche con l’elicottero (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ancora un altro caso di femminicidio. Una donna serba di 42 anni è stata uccisa a colpi di pistola in strada a Vicenza: a spararle sarebbe stato il suo ex. L’uomo è in fuga. La questura ha chiesto rinforzi per le ricerche e i controlli ed è in campo anche un elicottero. Alcuni residenti dopo gli spari hanno sentito delle esplosioni ma non è ancora chiaro se l’uomo li abbia fatti esplodere per guadagnarsi la fuga. Vicenza, un altro caso di femminicidio La donna aveva accompagnato i figli a scuola e stava rientrando a casa quando è stata uccisa. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, come si legge sul sito dell’Ansa.it, il corpo della donna è stato trovato riverso sull’asfalto vicino alla vettura con cui era giunta sul posto, forse per un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ancora un altro caso di femminicidio. Una donna serba di 42 anni è statadiin: a spararle sarebbe stato il suo ex. L’uomo è in fuga. La questura ha chiesto rinforzi per le ricerche e i controlli ed è in campoun elicottero. Alcuni residenti dopo gli spari hanno sentito delle esplosioni ma non è ancora chiaro se l’uomo li abbia fatti esplodere per guadagnarsi la fuga., un altro caso di femminicidio La donna aveva accompagnato i figli a scuola e stava rientrando a casa quando è stata. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, come si legge sul sito dell’Ansa.it, il corpo della donna è stato trovato riverso sull’asfalto vicino alla vettura con cui era giunta sul posto, forse per un ...

