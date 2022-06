Usa | le ginnaste vittime delle molestie di Nassar chiedono un miliardo di dollari a Fbi

Advertising

Agenzia_Ansa : Le ginnaste e le altre vittime di Larry Nassar, l'ex medico del team Usa di ginnastica, chiedono all'Fbi e al Dipar… - infoitinterno : Usa: Biles e altre ginnaste vittime abusi Nassar chiedono un miliardo a Fbi - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Le ginnaste e le altre vittime di Larry Nassar, l'ex medico del team Usa di ginnastica, chiedono all'Fbi e al Dipartiment… - serenel14278447 : Ginnaste molestate da Nassar chiedono un miliardo all'Fbi - napolista : Usa, le ginnaste molestate dall’ex medico della Nazionale chiedono 1 miliardo di risarcimento all’Fbi La notizia… -

... l'ex medico del teamdi ginnastica condannato per abusi sessuali. Un miliardo di dollari è quanto chiedono le, alcune di spicco come Simone Biles, Aly Raisman e McKayla Maroney, per ......del teamdi ginnastica. L'accusa delle vittime contro l'agenzia federale è di aver sottovalutato le accuse e le denunce delle giovani, presentate per la prima volta nel 2015. Fra le...Un miliardo di dollari. A tanto ammonta la richiesta di risarcimento avanzata all'FBI e al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dalle vittime di Larry Nassar, il medico ...tra cui tantissime atlete del team Usa di ginnastica. L'accusa delle vittime contro l'agenzia federale è di aver sottovalutato le accuse e le denunce delle giovani, presentate per la prima volta nel ...