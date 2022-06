Rai | un mercoledì Fuortes dopo le polemiche dei giorni scorsi

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Con l'approvazione oggi da parte del Cda Rai delle nomine proposte dall'Ad Carlosi chiude in viale Mazzini una settimana diroventi. Ad accenderle era stato, il primo giugno scorso, ...

Advertising

Raiofficialnews : Le prime serate di oggi, mercoledì #8giugno, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: 'Torno indietro e cambio vita' ?? @RaiDue… - Mamox__ : @luca_passani @Precarioillumi1 Ma quale episodio su Rai Play, c'è la diretta ogni mercoledì, precisamente oggi! Ne… - Noiconsalvini : Radio > Rai Radio 1 | Gian Marco Centinaio, Sottosegretario Agricoltura - Senatore Lega - Salvini Premier > MERCOLE… - LegaSalvini : Radio > Rai Radio 1 | Gian Marco Centinaio, Sottosegretario Agricoltura - Senatore Lega - Salvini Premier > MERCOLE… - TuttoQuaNews : RT @LaPresse_news: Ancora ‘spostamenti’ a viale Mazzini in vista del CdA della #Rai di mercoledì. -

In una nota l'esecutivo Usigrai commenta: "Alla fine il valzer di nuove nomine allac'è stato e il consiglio di amministrazione dell'azienda ha dato il via libera, seppure a maggioranza, alle ...... trasmissione diUno condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini e andata in onda nel pomeriggio di oggi,8 giugno 2022. L'attrice è stata invitata a parlare del suo rapporto ...