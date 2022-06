PayPal | sì ai trasferimenti di criptovalute

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) –apre alle. In una dichiarazione la società di servizi di pagamento ha comunicato che “supporterà il trasferimento nativo ditrae altri wallet ed exchange”. Secondo quanto riferito, la funzione sarà disponibile per ora soltanto negli Stati Uniti, entro una o due settimane al massimo. E’ dal 2020 cheha lanciato i servizi di crittografia per i propri utenti, consentendo di acquistare, vendere e detenere sul proprio conto bitcoin e poche altre valute digitali. Ma fino a ora non era possibile inviarle a un wallet esterno. L’espansione dei servizi di crittografia farebbe parte dei piani a lungo termine dell’azienda, che nell’ultimo anno ha visto il prezzo delle proprie azioni crollare da 300 a meno di 90 dollari. L'articolo proviene da Sbircia ...

