Nintendo Direct | un rumor “fissa” la data per il 15 giugno

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Segnatevi il 15sul calendario, ma solo a matita: questa è ladel prossimo, quello del non-E3, stando a unE per “non-E3” intendiamo il Summer Game Fest, ovvero la diaspora degli annunci ora disseminati per tutta l’estate: naturalmente, questo non impedisce alla prima metà didi mostrarsi pregna di presentazioni, e secondo iil 15 sarebbe il giorno designato per un prossimo. Non abbiamo fatto mistero di attendere la carrellata estiva della Grande N in articoli scorrelati, e questo mese solitamente rappresenta un appuntamento immancabile. Per vie traverse, abbiamo ora una possibile conferma dellatanto attesa. L’eventuale conferma avverrà, nel caso, ...