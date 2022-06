LIVE Camila Giorgi-Dart, Wta Nottingham 2022 in DIRETTA: l’azzurra in campo tra poco (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29: La britannica ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo di casa battendo in due set Donna Vekic, mentre Camila Giorgi ha sconfitto nel primo turno sempre in due set la britannica Sonay Kartal. 18.24: Si è chiusa la sfida tra Golubic e Watson con il successo della svizzera 7-5, 6-2. Tra poco in campo Camila Giorgi contro Harriet Dart, in palio un posto nei quarti di finale a Nottingham 17.56: Si è chiuso il primo set tra Golubic e Watson con la vittoria della svizzera con il punteggio di 7-5 17.17: Appuntamento a fra circa un’ora per seguire in DIRETTA il match tra Camila Giorgi e Harriet Dart 17.15: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.29: La britannica ha raggiunto gli ottavi di finale del torneo di casa battendo in due set Donna Vekic, mentreha sconfitto nel primo turno sempre in due set la britannica Sonay Kartal. 18.24: Si è chiusa la sfida tra Golubic e Watson con il successo della svizzera 7-5, 6-2. Traincontro Harriet, in palio un posto nei quarti di finale a17.56: Si è chiuso il primo set tra Golubic e Watson con la vittoria della svizzera con il punteggio di 7-5 17.17: Appuntamento a fra circa un’ora per seguire inil match trae Harriet17.15: ...

