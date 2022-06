Lite sfocia nel sangue | accoltella l’amico fuori un noto bar di Parete

Advertising

NewSicilia : Il giovane, che avrebbe sferrato le coltellate, dovrà rispondere dell'ipotesi di tentato omicidio #Newsicilia - LaCittaSalerno : +++ IL FATTO +++ Lite familiare sfocia nel sangue: uno in fin di vita LEGGI QUI --> - BenitoAtos : RT @andrewsword2: faccio barba da nudo?' 'No' dico io ' anzi fa più Ibiza' si mette a ridere ed inizia a farsi la barba. Arriva un terzo si… - andrewsword2 : RT @andrewsword2: faccio barba da nudo?' 'No' dico io ' anzi fa più Ibiza' si mette a ridere ed inizia a farsi la barba. Arriva un terzo si… - andrewsword2 : faccio barba da nudo?' 'No' dico io ' anzi fa più Ibiza' si mette a ridere ed inizia a farsi la barba. Arriva un te… -

Minformo

di Giorgio Fedeli Lache degenera enel sangue. Questa notte i carabinieri sono stati chiamati ad intervenire, insieme ai sanitari del 118, per una violentadivampata tra due giovani ad Amandola. Ancora ...Genova . Unatra fidanzatiin un'aggressione verbale (ma non solo) nei confronti dei poliziotti intervenuti e finisce con due giovani arrestati. E' successo ieri sera in via Quinto nel levante genovese. Violenta lite sfocia nel sangue: uomo accoltellato in strada Paura in casa, furiosa lite tra due uomini sfocia in accoltellamento: un ferito e una denuncia https://bit.ly/3Nszqft • Incendio in tre abitazioni nel Catanese: intossicato un uomo per salvare i ...LICATA - Furiosa lite tra due uomini all'interno di un'abitazione a Licata, in provincia di Agrigento. Durante lo scontro, uno dei due - armato di ...