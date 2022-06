IL MATTINO – Mertens lascia un grande vuoto: Deulofeu per colmarlo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Napoli lavora per portare Gerarde Deulofeu a Napoli definito come il sostituto di Dries Mertens. L’indicazione sembra questa oramai da tempo. Anche perché il giocatore spagnolo ha dimostrato di rendere al meglio quando gioca come trequartista, anche se il suo ruolo naturale è quello di esterno. In questa stagione ha segnato 13 gol con l’Udinese ed è pronto a cambiare maglia per trasferirsi al Napoli. Con il club azzurro è stato fatto già tutto: 2,5 milioni di euro di ingaggio per quattro anni, un accordo di massima che sarà perfezionato appena la trattativa sarà sbloccata. Si perché Napoli e Udinese devono raggiungere ancora un accordo economico per il trasferimento del giocatore spagnolo in Campania. Deulofeu sostituto di Mertens al Napoli In questo momento la situazione per il rinnovo di Mertens è ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Napoli lavora per portare Gerardea Napoli definito come il sostituto di Dries. L’indicazione sembra questa oramai da tempo. Anche perché il giocatore spagnolo ha dimostrato di rendere al meglio quando gioca come trequartista, anche se il suo ruolo naturale è quello di esterno. In questa stagione ha segnato 13 gol con l’Udinese ed è pronto a cambiare maglia per trasferirsi al Napoli. Con il club azzurro è stato fatto già tutto: 2,5 milioni di euro di ingaggio per quattro anni, un accordo di massima che sarà perfezionato appena la trattativa sarà sbloccata. Si perché Napoli e Udinese devono raggiungere ancora un accordo economico per il trasferimento del giocatore spagnolo in Campania.sostituto dial Napoli In questo momento la situazione per il rinnovo diè ...

