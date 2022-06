F1 | attenta Ferrari! Se gli errori di Montecarlo dovessero perpetuarsi | potresti perdere Charles Leclerc!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 giugno 2022)Leclerc è l’uomo a cui la Ferrari ha affidato una missione, quella di riuscire dove Fernando Alonso e Sebastian Vettel hanno fallito, ovvero riportare il titolo mondiale a Maranello. Ormai sono trascorsi 15 anni dal palpitante successo iridato di Kimi Räikkönen nel 2007. Vero che in passato il Cavallino Rampante ha dovuto affrontare astinenze anche più lunghe (famigerata quella intercorsa tra il trionfo di Jody Scheckter nel 1979 e l’affermazione di Michael Schumacher nel 2000), tuttavia quello attuale è il secondo digiuno più lungo di sempre. Nel monegasco c’è piena fiducia, tanto che nel 2018 si decise di anticipare la sua promozione dalla Sauber, affidandogli poi di fatto le “chiavi del team” già a fine 2019, al termine di una stagione in cui le sue prestazioni non erano risultate inferiori a quelle di Vettel, ormai da un lustro punto di riferimento della ...