Da Pyrex a Dylan

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Quando la Dark Polo Gang arrivò sul pianeta Terra, rigorosamente formata da “fottuti alieni dallo spazio”, c’era proprio chi, come un Leonardo DiCaprio in Don’t Look Up, allertava dell’innovazione imminente che stava per colpire il micro-cosmo del rap e chi invece si disinteressava, vedendo questo gruppo di ragazzi di Rione Monti, più come una meteora che come un asteroide. Da allora sono passati quasi sette anni, che per quanto nelle nostre vite possano sembrare pochi, nel cambiamento della Terra dopo il Big Bang sonoro dei tappeti musicali di Sick Luke e colleghi, cavalcato da quel tipo di frasi che facevano rabbrividire Mark Fisher, sono quasi un’era geologica. abiti, accessori e calzature Louis Vuitton IN QUEST’ERA stiamo imparando a conoscere quelli che – proprio come alieni – sono stati a lungo oggetti non identificati. Lo abbiamo fatto prima con Tony, poi con Wayne, adesso è il ...