Auto tra la folla a Berlino | video

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Unè finita tra lain centro a. Secondo le prime informazioni rese note dalla Polizia tedesca ci sarebbe un morto e 30 feriti, molti dei quali gravi. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra Rankestraße e Tauentzienstraß a Breitscheidplatz, il luogo in cui nel dicembre 2016 l'assassino Anis Amri investii' i passanti nel mercatino di Natale. fatto questo che farebbe pensare ad una pista terroristica. ma al momento nulla è escluso.

La polizia riferisce che intorno alle ore 10.15 l'ha colpito un gruppo all'incrocioRankestraße e Tauentzienstraße, vicino a una chiesa , per poi finire la sua corsa dentro la vetrina di un ...Come riporta l'agenzia stampa Apa, gli otto insegnanti e i 99 ragazzii 12 e i 14 anni ... ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, Berlino:piomba su folla, 1 morto e 8 feriti Come si legge nella nota, ... Auto tra la folla a Berlino: le immagini dei soccorsi (Adnkronos) - Un'auto si è schiantata tra la folla sulla Breitscheidplatz a Berlino, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 30, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco. Il ...Un inquietante deja-vù. Mercoledì mattina un'auto si è scagliata sulla folla a Berlino, nella Breitscheidplatz, provocando un morto e decine di feriti. Nello ...