Tifoso contro De Laurentiis: “A Napoli non vieni nemmeno a prendere il caffè” (Di martedì 7 giugno 2022) Un Tifoso del Napoli ha duramente criticato il presidente De Laurentiis per come sta gestendo il club partenopeo Aurelio De Laurentiis, sempre più in rotta di collisione con la maggioranza dei tifosi del Napoli. Al Patròn non sono state perdonate le surreali dichiarazioni su tifosi “vessati e ingolositi”, sull’inutilità di giocare per vincere, sul piazzamento in Champions “come unica cosa che conta”. Buona parte della città assiste con sgomento alle crescenti intemperanze verbali della famiglia De Laurentiis, sperando che le trattative per la cessione, di cui si sussurra apertamente da più parti, si concludano proiettando i De Laurentiis a Bari e il Napoli nel mondo dei fondi di investimento che stanno acquistando i principali club europei. Due ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 giugno 2022) Undelha duramente criticato il presidente Deper come sta gestendo il club partenopeo Aurelio De, sempre più in rotta di collisione con la maggioranza dei tifosi del. Al Patròn non sono state perdonate le surreali dichiarazioni su tifosi “vessati e ingolositi”, sull’inutilità di giocare per vincere, sul piazzamento in Champions “come unica cosa che conta”. Buona parte della città assiste con sgomento alle crescenti intemperanze verbali della famiglia De, sperando che le trattative per la cessione, di cui si sussurra apertamente da più parti, si concludano proiettando i Dea Bari e ilnel mondo dei fondi di investimento che stanno acquistando i principali club europei. Due ...

