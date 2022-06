Reazione a catena, le nuove campionesse rischiano e non entrano nel 'Circolo' (Di martedì 7 giugno 2022) Si è già interrotto il percorso dei primi campioni di Reazione a catena che, martedì 7 giugno, se la sono vista brutta. A dare del filo da torcere a 'I 3 nipotini' ci hanno pensato Alessia, Linda e Teodora, chiamate 'Le fuoriclassiche'. Marco Liorni ha aperto con grande entusiasmo questa seconda puntata di Reazione a catena, facendo notare la bella atmosfera presente in studio. Da quest'anno, infatti, è tornato il pubblico in sala. Dopodiché ha salutato i campioni in carica, ricordando la grossa vincita ottenuta nella puntata del 6 giugno. Senza perdere altro tempo, Liorni ha subito dato il via ai giochi, che sono volati tutti di un fiato. Reazione a catena, Marco Liorni ad una signora in studio: 'puoi togliere la mascherina' Durante una catena Musicale, Marco Liorni ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 giugno 2022) Si è già interrotto il percorso dei primi campioni diche, martedì 7 giugno, se la sono vista brutta. A dare del filo da torcere a 'I 3 nipotini' ci hanno pensato Alessia, Linda e Teodora, chiamate 'Le fuoriclassiche'. Marco Liorni ha aperto con grande entusiasmo questa seconda puntata di, facendo notare la bella atmosfera presente in studio. Da quest'anno, infatti, è tornato il pubblico in sala. Dopodiché ha salutato i campioni in carica, ricordando la grossa vincita ottenuta nella puntata del 6 giugno. Senza perdere altro tempo, Liorni ha subito dato il via ai giochi, che sono volati tutti di un fiato., Marco Liorni ad una signora in studio: 'puoi togliere la mascherina' Durante unaMusicale, Marco Liorni ...

Advertising

_anistonx_ : RT @fraffereffa: reazione a catena >>>>> l’eredità - BigFabi_ : RT @yleniaindenial1: In Italy we don't say 'welcome summer' but we say 'è incominciato reazione a catena quindi l'estate è arrivata' and I… - verolaveravero : RT @fraffereffa: reazione a catena >>>>> l’eredità - MartyLumos : RT @fraffereffa: reazione a catena >>>>> l’eredità - alydoingthings : RT @fraffereffa: reazione a catena >>>>> l’eredità -