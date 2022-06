Queste non sono «antenne 5G smantellate in Perù» (Di martedì 7 giugno 2022) Il 1° giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra degli operai rimuovere quella che sembra un’antenna a forma di albero. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si sostiene che la scena mostrerebbe «antenne 5G smantellate in Perù, perché il pubblico è diventato consapevole del pericolo». Il riferimento è alla nuova tecnologia 5G (5th Generation), da tempo al centro di disinformazione e svariate teorie del complotto. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non è stato girato nel 2022 e non mostra lo smantellamento in Perù di un’antenna 5G perché le persone sono diventate «consapevoli del pericolo». Il filmato risale a novembre 2019 a Miraflores, un ... Leggi su facta.news (Di martedì 7 giugno 2022) Il 1° giugno 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra degli operai rimuovere quella che sembra un’antenna a forma di albero. Le immaginiaccompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si sostiene che la scena mostrerebbe «5Gin, perché il pubblico è diventato consapevole del pericolo». Il riferimento è alla nuova tecnologia 5G (5th Generation), da tempo al centro di disinformazione e svariate teorie del complotto. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video è reale, ma non è stato girato nel 2022 e non mostra lo smantellamento indi un’antenna 5G perché le personediventate «consapevoli del pericolo». Il filmato risale a novembre 2019 a Miraflores, un ...

Advertising

il_cappellini : Sbaglia chi dice 'com'è possibile che Santoro dica queste cose sull'Ucraina?'. Santoro, grande autore di tv, non è… - GiovaQuez : Draghi: 'È essenziale che Putin non vinca questa guerra. Allo stesso tempo dobbiamo chiederci se può essere utile p… - ignaziocorrao : Il problema oggi non è la quantità di fondi a disposizione, ma l’incapacità di utilizzare queste risorse. I fondi c… - orfeo_zamboni : RT @CicalaDanilo: @ProfMBassetti Qui di SCIENZA da due anni a questa parte si e' visto ben poco ...e fin quando la magistratur@ non entra i… - _kookie_jk_____ : E comunque più vado avanti con queste dance practice più mi rendo conto di quanto io sia incoerente nei confronti d… -