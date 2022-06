Ora Putin rischia, Mastella coglie il messaggio nascosto di Medvedev (Di martedì 7 giugno 2022) Le parole d'odio nei confronti degli occidentali da parte di Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, tengono banco a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. Nella puntaata di martedì 7 giugno a commentare il clima esplosivo c'è Clemente Mastella che, da veterano della politica e dei "non detti" parlamentari, vede nell'attacco di Medvedev il segnale che gli equilibri a Mosca possono cambiare. "Posso sbagliare," premette il centrista, "ma credo che si sia aperta la successione" al presidente Vladimir Putin. Mastella cita le presunte indiscrezioni sulla malattia dello Zar da parte dei servizi segreti americani, e le mette accanto al cambio di stile del suo uomo di fiducia. "Il fatto che Medvedev, che appariva come il più ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Le parole d'odio nei confronti degli occidentali da parte di Dmitry, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, tengono banco a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4. Nella puntaata di martedì 7 giugno a commentare il clima esplosivo c'è Clementeche, da veterano della politica e dei "non detti" parlamentari, vede nell'attacco diil segnale che gli equilibri a Mosca possono cambiare. "Posso sbagliare," premette il centrista, "ma credo che si sia aperta la successione" al presidente Vladimircita le presunte indiscrezioni sulla malattia dello Zar da parte dei servizi segreti americani, e le mette accanto al cambio di stile del suo uomo di fiducia. "Il fatto che, che appariva come il più ...

