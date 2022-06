“Non mi abituerò mai alla tua morte”. Andreas Muller, il suo cuore ferito: “Una tragedia” (Di martedì 7 giugno 2022) Andreas Muller, il ricordo per una persona morta, che era a lui molto cara, è più vivo che mai e nelle scorse ore ha voluto scrivere un messaggio davvero molto bello e allo stesso tempo straziante. Un dolore devastante, che ancora oggi non lo lascia nella maniera più assoluta. Lui, così come tante altre persone, sono costretta a convivere con questa sua assenza fisica e non è davvero semplice abituarsi, visto che il pensiero è sempre presente e non lo abbandona mai nonostante i giorni e i mesi trascorrano. Andreas Muller ha fatto questo ricordo e questo messaggio per una persona morta a cui ci teneva moltissimo. Invece, solamente alcuni giorni fa aveva protestato per una decisione assunta da Instagram. Una sua foto è stata censurata perché la sua immagine senza veli è stata ritenuta inadatta dal popolare social ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022), il ricordo per una persona morta, che era a lui molto cara, è più vivo che mai e nelle scorse ore ha voluto scrivere un messaggio davvero molto bello e allo stesso tempo straziante. Un dolore devastante, che ancora oggi non lo lascia nella maniera più assoluta. Lui, così come tante altre persone, sono costretta a convivere con questa sua assenza fisica e non è davvero semplice abituarsi, visto che il pensiero è sempre presente e non lo abbandona mai nonostante i giorni e i mesi trascorrano.ha fatto questo ricordo e questo messaggio per una persona morta a cui ci teneva moltissimo. Invece, solamente alcuni giorni fa aveva protestato per una decisione assunta da Instagram. Una sua foto è stata censurata perché la sua immagine senza veli è stata ritenuta inadatta dal popolare social ...

