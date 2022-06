L’Ue impone il caricabatterie universale. Il Codacons: “Rischia di diventare una fregatura per gli utenti” (Di martedì 7 giugno 2022) I negoziatori del Consiglio e del Parlamento Europeo hanno raggiunto a Strasburgo un accordo sulla direttiva Ue sul caricabatterie unico per telefonini, tablet e altri apparecchi elettronici, in pratica la revisione della direttiva sugli equipaggiamenti radiofonici. Lo comunica la commissione Imco, via social. Nell’annunciare su Twitter l’intesa fra istituzioni europee, il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton (nella foto Ansa) spiega che con un dispositivo unico per device diversi ci saranno “più risparmi per i consumatori europei e meno spreco per il pianeta”. Per Breton “ha prevalso l’interesse comune dell’Unione europea” . LEGGI ANCHE La Ue vuole il caricabatterie unico per legge. "Avremo mille tonnellate di rifiuti in meno l'anno" Ue, Berlusconi rilancia il popolarismo europeo: «È il Ppe l'erede dell'Europa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022) I negoziatori del Consiglio e del Parlamento Europeo hanno raggiunto a Strasburgo un accordo sulla direttiva Ue sulunico per telefonini, tablet e altri apparecchi elettronici, in pratica la revisione della direttiva sugli equipaggiamenti radiofonici. Lo comunica la commissione Imco, via social. Nell’annunciare su Twitter l’intesa fra istituzioni europee, il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton (nella foto Ansa) spiega che con un dispositivo unico per device diversi ci saranno “più risparmi per i consumatori europei e meno spreco per il pianeta”. Per Breton “ha prevalso l’interesse comune dell’Unione europea” . LEGGI ANCHE La Ue vuole ilunico per legge. "Avremo mille tonnellate di rifiuti in meno l'anno" Ue, Berlusconi rilancia il popolarismo europeo: «È il Ppe l'erede dell'Europa ...

