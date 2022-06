LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: in tre al comando, il gruppo insegue a 3’30” (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 13.28 Inizia il tratto di discesa per i battistrada. Al termine di questo, inizierà la scalata verso il primo GPM di giornata, la Côte de Saint-Vert, salita di 3a categoria di 3,5 km al 6% di pendenza media. 13.26 Mentre il danese rientra sui due compagni di fuga, il distacco del gruppo è salito a 3’30”. 13.23 Foratura per uno dei tre uomini al comando. Si tratta di Jonas Gregaard Wilsly, che è subito ripartito. 13.20 140 km al traguardo, per ora è una giornata piuttosto tranquilla, ma le cose cambieranno più avanti sul percorso. 13.17 Un’altra splendida immagine dalla corsa, questa volta protagoniste è il gruppo: ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 13.28 Inizia il tratto di discesa per i battistrada. Al termine di questo, inizierà la scalata verso il primo GPM di giornata, la Côte de Saint-Vert, salita di 3a categoria di 3,5 km al 6% di pendenza media. 13.26 Mentre il danese rientra sui due compagni di fuga, il distacco delè salito a”. 13.23 Foratura per uno dei tre uomini al. Si tratta di Jonas Gregaard Wilsly, che è subito ripartito. 13.20 140 km al traguardo, per ora è una giornata piuttosto tranquilla, ma le cose cambieranno più avanti sul percorso. 13.17 Un’altra splendida immagine dalla corsa, questa volta protagoniste è il: ...

