"In autunno ci sarà un disastro totale". Sallusti, la profezia dopo lo scontro con Giletti: cosa può accadere (Di martedì 7 giugno 2022) La guerra e tutto ciò che comporta, l'invasione dell'Ucraina da parte dei russi sotto differenti punti di vista. Questi i temi che si affrontano a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4 nella puntata di lunedì 6 giugno, nella pagina del talk-show dedicata al conflitto. E tra gli ospiti ecco Alessandro Sallusti, il direttore di Libero, protagonista alla vigilia dell'infuocato abbandono di Non è l'Arena, la trasmissione con Massimo Giletti in veste di conduttore da Mosca. E il direttore parte con una riflessione sullo scenario attuale, tra una delle differenze sostanziali e fondamentali tra Occidente e Russia: "La democrazia ha una sua debolezza intrinseca che chi governa deve tener conto dell'opinione pubblica e il tempo gioca a favore della Russia", spiega Sallusti. Il sottotesto è facile: no, Mosca ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) La guerra e tutto ciò che comporta, l'invasione dell'Ucraina da parte dei russi sotto differenti punti di vista. Questi i temi che si affrontano a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4 nella puntata di lunedì 6 giugno, nella pagina del talk-show dedicata al conflitto. E tra gli ospiti ecco Alessandro, il direttore di Libero, protagonista alla vigilia dell'infuocato abbandono di Non è l'Arena, la trasmissione con Massimoin veste di conduttore da Mosca. E il direttore parte con una riflessione sullo scenario attuale, tra una delle differenze sostanziali e fondamentali tra Occidente e Russia: "La democrazia ha una sua debolezza intrinseca che chi governa deve tener conto dell'opinione pubblica e il tempo gioca a favore della Russia", spiega. Il sottotesto è facile: no, Mosca ...

