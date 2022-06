Il delirio di Medvedev | “Occidentali degenerati | voglio farli sparire”

(Di martedì 7 giugno 2022) L’escalation verbale di Dmitrijcontro l’Occidente ha probabilmente raggiunto il suo apice. L’ex presidente russo, delfino di Vladimir Putin e adesso vice capo del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, ha sparato a zero contro il blocco occidentale utilizzando termini durissimi. “Mi viene spesso chiesto perchè i miei post su Telegram sono così duri”, InsideOver.

Advertising

InsideOver

... poi c'è il circuito ATP, quello WTA, i Master che non dialogano con gli Slam, insomma, un. ... nonostante qualche eccezione di rilievo comee Alcaraz, che era stato scelto dal team ben ...' Non si può più parlare di uno status di denuclearizzazione per la [regione] baltica' , ha affermato Dmitry, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, mentre Il portavoce del ... Il duro affondo di Medvedev: "Occidentali degenerati, voglio farli sparire"