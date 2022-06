Giulia De Lellis e Elisa Visari, scontro sui social: cosa è successo (Di martedì 7 giugno 2022) A quanto pare c’è stato uno scambio di frecciatine sui social tra la fashion blogger Giulia De Lellis e l’attrice Elisa Visari Come ormai tutti sanno la coppia storica nata da Uomini e Donne, che ha fatto sognare milioni di spettatori, si è ormai lasciata definitivamente da qualche anno. Giulia De Lellis in vacanza (via social)Stiamo parlando proprio di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Entrambi i giovani infatti si sono ricostruiti una vita, in compagnia di nuovi partner. La De Lellis è fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, ex amico del Damante. Anche andrea Damante ha costruito una nuova relazione stabile, con la bellissima attrice Elisa Visari. ... Leggi su vesuvius (Di martedì 7 giugno 2022) A quanto pare c’è stato uno scambio di frecciatine suitra la fashion bloggerDee l’attriceCome ormai tutti sanno la coppia storica nata da Uomini e Donne, che ha fatto sognare milioni di spettatori, si è ormai lasciata definitivamente da qualche anno.Dein vacanza (via)Stiamo parlando proprio diDee Andrea Damante. Entrambi i giovani infatti si sono ricostruiti una vita, in compagnia di nuovi partner. La Deè fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, ex amico del Damante. Anche andrea Damante ha costruito una nuova relazione stabile, con la bellissima attrice. ...

