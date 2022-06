Domenica In, la Venier diventa una furia durante l’intervista ad Ermal Meta, interrompe tutto e … (Di martedì 7 giugno 2022) E’ andata in onda su Rai 1 la scorsa Domenica 5 giugno 2022 l’ultima puntata di Domenica In ovvero il noto programma della Domenica condotto da Mara Venier. Nel corso di tale appuntamento la conduttrice ha accolto all’interno dello studio diversi ospiti, tra questi anche Ermal Meta la cui intervista ad un certo punto è stata improvvisamente interrotta. Ma, come mai? Quale motivo ha spinto la Venier ad interrompere l’intervista con Ermal Meta? Grande successo per l’ultima puntata di Domenica In Domenica In è sicuramente da considerare uno dei più amati programmi televisivi della Domenica. Puntata dopo puntata infatti la trasmissione condotta da ... Leggi su baritalianews (Di martedì 7 giugno 2022) E’ andata in onda su Rai 1 la scorsa5 giugno 2022 l’ultima puntata diIn ovvero il noto programma dellacondotto da Mara. Nel corso di tale appuntamento la conduttrice ha accolto all’interno dello studio diversi ospiti, tra questi anchela cui intervista ad un certo punto è stata improvvisamente interrotta. Ma, come mai? Quale motivo ha spinto laadrecon? Grande successo per l’ultima puntata diInIn è sicuramente da considerare uno dei più amati programmi televisivi della. Puntata dopo puntata infatti la trasmissione condotta da ...

