Basket | Ham conferma Westbrook ai Lakers | ' uno dei migliori nella storia Nba'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 giugno 2022) Los Angeles, 7 giu. -(Adnkronos) - “Non scherziamo:è uno deigiocatori che abbiano mai calcato un parquet in Nba e c'è ancora un bel po' di benzina nel suo serbatoio”. Il nuovo head coach dei Los Angeles, Darvin Ham, nel corso della sua conferenza stampa di presentazione fuga ogni dubbio sulla permanenza di Russellin 'purplegold'. “Non capisco perché tutti provino a farlo fuori”, aggiunge. Una delle peggiori stagioni delladi una delle franchigie più vincenti dellaNba evidentemente non basta: “Io e Russ abbiamo avuto diversi colloqui privati, è una persona fantastica: la parola che più di frequente è uscita in quelle discussioni è stata ‘Sacrificio'. Mi aspetto che continui perciò a essere il combattente tenace e il talento pieno ...