ASCOLTI TV 6 GIUGNO 2022: L’ISOLA, A CASA TUTTI BENE, REPORT, CHIUDE MADE IN SUD, TORNA RAC (Di martedì 7 giugno 2022) A CASA TUTTI BENE ASCOLTI TV 6 GIUGNO 2022 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Pres. UnoMattina – xTg1 – xUnoMattina Estate – xUnoMattina Estate – xCamper – xTg1 – xReferendum 2022 – xDon Matteo – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xSoliti Ignoti (R) – xA CASA TUTTI BENE – x x x xVia delle Storie + S’è Fatta Notte – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUn Altro Domani – xIsola dei Famosi – xBrave and Beautiful – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xStriscia la ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 7 giugno 2022) ATV 6· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Pres. UnoMattina – xTg1 – xUnoMattina Estate – xUnoMattina Estate – xCamper – xTg1 – xReferendum– xDon Matteo – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xSoliti Ignoti (R) – xA– x x x xVia delle Storie + S’è Fatta Notte – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUn Altro Domani – xIsola dei Famosi – xBrave and Beautiful – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xStriscia la ...

Advertising

carmelitadurso : Anche ieri ascolti strepitosi per #Pomeriggio5, media share oltre il 18%!!! Ebbene sì, siamo quasi a giugno e voi c… - zazoomblog : Ascolti tv Camper: quanto ha fatto la prima puntata ieri mattina 6 giugno 2022? - #Ascolti #Camper: #quanto #fatto - zazoomblog : Ascolti tv Isola dei Famosi: quanto ha fatto ieri sera 6 giugno 2022? - #Ascolti #Isola #Famosi: #quanto - CorriereCitta : #AscoltiTv lunedì 6 giugno 2022: Isola dei Famosi, A casa tutti bene, Made in Sud, Chicago PD, Report, dati Auditel… - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, sabato 4 giugno 2022 - -