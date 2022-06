Abc: Laporta è tormentato dall’ansia, non riesce a dormire. La sua conoscenza del calcio è scaduta (Di martedì 7 giugno 2022) “Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, è superato. Il suo ambiente dice che è irascibile, insopportabile, che invece di costruire ponti li fa esplodere e che dorme poco e ha crisi d’ansia. L’idea di gestire il club come un’azienda familiare è sproporzionata rispetto alla portata globale del business del calcio nel 2022”. Lo scrive Abc. All’inizio al suo fianco c’erano persone di fiducia come Cruyff, Txiki Beguiristain e Neeskens. Ora Cruyff è morto, Txiki è con Guardiola al City e Neeskens non ha più contatti con il Barça. “Quello che Laporta credeva di poter risolvere con carisma ed empatia, è in stallo, bloccato, e il calcio mondiale è cambiato molto dal 2003, quando è diventato presidente per la prima volta”. È vero, scrive il quotidiano, che il Barça sta pagando le conseguenze della disastrosa gestione del ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) “Il presidente del Barcellona, Joan, è superato. Il suo ambiente dice che è irascibile, insopportabile, che invece di costruire ponti li fa esplodere e che dorme poco e ha crisi d’ansia. L’idea di gestire il club come un’azienda familiare è sproporzionata rispetto alla portata globale del business delnel 2022”. Lo scrive Abc. All’inizio al suo fianco c’erano persone di fiducia come Cruyff, Txiki Beguiristain e Neeskens. Ora Cruyff è morto, Txiki è con Guardiola al City e Neeskens non ha più contatti con il Barça. “Quello checredeva di poter risolvere con carisma ed empatia, è in stallo, bloccato, e ilmondiale è cambiato molto dal 2003, quando è diventato presidente per la prima volta”. È vero, scrive il quotidiano, che il Barça sta pagando le conseguenze della disastrosa gestione del ...

