Zingaretti | “A Roma un summit per rilanciare il tema della salute come diritto universale”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 6 giugno 2022)– Il presidenteRegione Lazio, Nicola, ha avuto un incontro acon il Premio Nobel per la Pace, Muhammad Yunus, per una conversione su salario minimo, lotta alla povertà e alle disuguaglianze, e rafforzamento del sissanitario.ha parlato di “un’occasione perl’impegno per il vaccino anti Covidbene comune in tutto il mondo, anche per i Paesi in via di sviluppo. Vogliamo ospitare un grandeinternazionale invitando gli oltre 150 leader di tutto il mondo che hanno firmato il manifesto per il vaccino bene comune e peril...