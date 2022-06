Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 giugno 2022) IN PROVINCIA DI VITERBO PERCORRENDO LA STRADA STATALE UMBTRO LAZIALE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA ORTE E SAN LIBERATO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA STATALE NEPESINA A NEPI TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLE TERME NELLE DUE DIREZIONI SI STA IN CODA SULLA PROVINCIALE BLERANA NEL TERRITORIO DI BLERA ALTEZZA VIA UMBERTO I NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI QUERCE D’ORLANDO E CURA DI VETRALLA NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI RIETI PERCORRENDO IL RACCORDO RIETI TERNI RALLENTAMENTI ALTEZZA CONTIGLIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STRADA REGIONALE 4 BIS DEL TERMINILLO SI RALLENTA IN PROSSIMITA DI VAZIA E CAMPOLONIANO NELLE DUE DIREZIONI NEL TERRITORIO DI CANTALICE SI RALLENTA IN VIA MAZZINI ALTEZZA VIA VALENTINI NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral