“Vi svelo un segreto”, altro colpo di scena Edoardo Tavassi-Diana Del Bufalo: c’è la confessione (Di lunedì 6 giugno 2022) . I fan sono rimasti letteralmente spiazzati La storia tra l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e fratello di Guendalina e l’attrice hanno avuto un’intensa e passionale storia d’amore. A svelarlo è stata la madre di lui. Il pubblico televisivo ha imparato L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) . I fan sono rimasti letteralmente spiazzati La storia tra l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e fratello di Guendalina e l’attrice hanno avuto un’intensa e passionale storia d’amore. A svelarlo è stata la madre di lui. Il pubblico televisivo ha imparato L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

mi_ladysilvia : RT @Masse78: Vi svelo un segreto: Dire “Sono fatto così” non è una giustificazione, non è una scusa, state soltanto ammettendo di essere st… - ting_ting_ball_ : Che urto quando ci danno una definizione, come se la sessualità fosse una cosa fissa con delle regole precise. Vi s… - WILCHE91 : @AlbertoLetizia2 @stanzaselvaggia Per te che sarai poco attrezzato per reggere alla propaganda. Ti svelo un segreto… - Novacula_Occami : Vi svelo un segreto che conoscono solo gli hacker: se bloccate qualcuno, quello può continuare a vedere i vostri tw… - pensieri_strani : Vi svelo un segreto, potete indignarvi per gli alpini e per le ragazze molestate sul treno, contemporaneamente. Mag… -