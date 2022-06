Ucraina, Severodonetsk sotto attacco: i bombardamenti russi colpiscono strutture civili (Di lunedì 6 giugno 2022) Severodonetsk è ancora sotto attacco, la città della regione di Luhansk è uno dei teatri principali del conflitto da diverse settimane. Le forze armate di Mosca stanno sparando colpi di contro i ... Leggi su globalist (Di lunedì 6 giugno 2022)è ancora, la città della regione di Luhansk è uno dei teatri principali del conflitto da diverse settimane. Le forze armate di Mosca stanno sparando colpi di contro i ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'I russi controllavano il 70% di Severodonetsk ma nel giro di due giorni sono stati respinti, ora la citt… - riotta : L'offensiva russa, come in Cecenia, avanza sulle macerie. #Ucraina arrestra #Severodonetsk sotto la pressione dell'… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca rimuove il generale Dvornikov dal comando della guerra. Al suo posto sarebbe stato nominato il gene… - LaRagione_eu : #Ucraina, peggiora la situazione a #Severodonetsk. 'Sono in corso combattimenti accesi. Il numero di attacchi è aum… - laregione : Zelensky visita le sue truppe al fronte nel Donbass -