Sfiducia Johnson | dallo scrutinio segreto 211 voti a favore e 148 contrari Non passa inosservata la folta fila di ‘ribelli’

I più 'romantici' si rifacevano al precedente del maggio 2019 di Teresa May la quale, raccogliendo due terzi del sostegno dei colleghi, riuscì 'agevolmente' a superare il voto di Sfiducia, salvo poi congedarsi qualche mese dopo, 'fermata' dalla Brexit. Guarda caso, proprio da lì a due mesi di distanza poi si liberò di fatto 'un'autostrada' per la nomina a premier di Boris Johnson. Sfiducia Johnson, lo scrutinio segreto ha contato 211 voti a favore e 148 contrari. Ma non è certo passata inosservata la folta fila di 'ribelli' Ecco perché, il voto di Sfiducia andata in scena oggi nei confronti del primo ministro, poteva essere definita ...

rtl1025 : ?? Urne chiuse e scrutinio in corso nell'ambito del voto indetto in seno al Partito Conservatore britannico in segui… - RaiNews : Concluso il voto dei conservatori su #BorisJohnson, il risultato è atteso tra circa mezz'ora. La #Reuters attribuis… - antoguerrera : UFFICIALE: nelle prossime ore ci sarà un voto di sfiducia dei conservatori su Boris Johnson. Raggiunte le 54 letter… - LietellalietaM : RT @Avvenire_Nei: Boris Johnson si salva dalla sfiducia in casa Tory: 211 a favore e 148 contrari - venividi_wc : Partygate, Boris Johnson si salva dal voto di sfiducia: 'Festeggiamo?' #BorisJohnson #Partygate -