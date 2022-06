Salernitana | Iervolino attacca Sabatini | “Un bugiardo Non sa nemmeno mandare una mail”

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 giugno 2022) Danilosi scaglia contro Waltera pochi giorni dalla separazione tra il direttore sportivo e la. Un fulmine a ciel sereno, dopo la storica salvezza dei granata, con il tema spinoso delle commissioni come motivo della rottura. Ora il presidente in un’intervista alla Gazzetta dello Sport dice la sua: “Avevo deciso di non parlare, i panni sporchi si lavano in famiglia. Poi, però, ho letto le parole die mi sento in dovere di rispondere.crede di prendere tutti per stupidi, ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere il più intelligente, ma è stato. Lui voleva pagare questa commissione, abbiamo litigato perché io non accetto queste storture”. Tutto è nato dal rinnovo di Coulibaly: “Volevamo corrispondere a Lassana Coulibaly un ...