Nigeria | bilancio ufficiale massacro chiesa è di 21 morti

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ildelle persone uccise nelcompiuto ieri in unacattolica di Owo, nel sud - ovest della, è di 21. Ieri testimoni hanno parlato di vittime tra le 25 e ...

Il bilancio ufficiale delle persone uccise nel massacro compiuto ieri in una chiesa cattolica di Owo, nel sud-ovest della Nigeria, è di 21 morti. Ieri testimoni hanno parlato di vittime tra le 25 e le 50. (ANSA) - LAGOS, 06 GIU