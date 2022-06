Michelle Hunziker, la confessione sui social: “Mi ha uccisa”, cos’è successo (Di lunedì 6 giugno 2022) Di recente, Michelle Hunziker si è lasciata andare ad una confessione tra le stories di Instagram: “Mi ha uccisa“. cos’è successo alla conduttrice di “Striscia la Notizia”? La Hunziker si è mostrata in abiti insoliti e tutti i suoi fan sono rimasti a bocca aperta. La confessione della conduttrice ha poi alimentato la curiosità. In questo articolo vi spieghiamo nei minimi dettagli cos’è successo. (Continua dopo la foto…) Le curiosità sulla carriera e sulla vita privata di Michelle Hunziker Michelle Hunziker è una delle conduttrici più famose della televisione italiana, nonché una delle più amate dai telespettatori. Nonostante sia nata in Svizzera, ha ... Leggi su tvzap (Di lunedì 6 giugno 2022) Di recente,si è lasciata andare ad unatra le stories di Instagram: “Mi ha“.alla conduttrice di “Striscia la Notizia”? Lasi è mostrata in abiti insoliti e tutti i suoi fan sono rimasti a bocca aperta. Ladella conduttrice ha poi alimentato la curiosità. In questo articolo vi spieghiamo nei minimi dettagli. (Continua dopo la foto…) Le curiosità sulla carriera e sulla vita privata diè una delle conduttrici più famose della televisione italiana, nonché una delle più amate dai telespettatori. Nonostante sia nata in Svizzera, ha ...

Advertising

infoitcultura : Michelle Hunziker, preoccupazione alle stelle: Calci con un’altra donna | “Mi ha uccisa” - Edoardo____ : Quali donne dello spettacolo etc... sono, secondo voi, sopravvalutate in termini di bellezza? Attenzione: sopravval… - zazoomblog : Michelle Hunziker come comunica con lei il papà morto: la rivelazione dopo anni - #Michelle #Hunziker #comunica… - so_maximoff : @quinzel_ms Michelle Hunziker mi viene da ridere - Anabia88466519 : Michelle Hunziker, tristissimo retroscena sulla rottura con Eros: solo ora l’ha ammesso pubblicamente -