Litio geotermico | la corsa all' oro è arrivata in Italia - Economia - quotidiano net

Advertising

QUOTIDIANO NAZIONALE

LA NUOVA CORSA all'oro delsta arrivando anche in Italia. Storicamente, ilsi produceva soprattutto nelle zone andine del Cile e dell'Argentina, dove la salamoia ricca diestratta dal sottosuolo ...... eolico, nucleare,, idrogeno, ammoniaca, idroelettrico, termovalorizzazione e altro ... Un futuro in cui saremo passati da carbone, petrolio e gas naturale a silicio,e uranio potrebbe ... Litio geotermico: la corsa all’oro è arrivata in Italia Il litio geotermico può dare all'Italia una spinta in più nel lungo percorso verso l'elettrificazione del settore auto, e non solo ...LA NUOVA CORSA all’oro del litio geotermico sta arrivando anche in Italia. Storicamente, il litio si produceva soprattutto nelle zone andine del Cile e dell’Argentina, dove la salamoia ricca di litio ...