Inter in ansia per Skriniar: infortunio con la Slovacchia (Di lunedì 6 giugno 2022) Inter in ansia per Milan Skriniar. Il difensore ha abbandonato per infortunio al 43' Slovacchia-Kazakistan, match di Nations League, per... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022)inper Milan. Il difensore ha abbandonato peral 43'-Kazakistan, match di Nations League, per...

Advertising

sportface2016 : +++#Inter in ansia per l'infortunio di #Skriniar: uscito alla fine del primo tempo di #Slovacchia-#Kazakistan+++ #NationsLeague - sportface2016 : Il ginocchio in estensione, esce con le sue gambe ma poi in panchina si mette le mani sul volto quasi disperato: l'… - FBiasin : #Inter, #Lukaku, #Dybala. Posto che il club non ha tutta quest’ansia sui due (il primo vuole tornare ma serve prat… - TeofiloSteven : RT @sportface2016: Il ginocchio in estensione, esce con le sue gambe ma poi in panchina si mette le mani sul volto quasi disperato: l'infor… - sportmediaset : Inter in ansia per Skriniar: brutto infortunio con la Slovacchia -