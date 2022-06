Entry list Wta Birmingham 2022: le partecipanti e le italiane presenti (Di lunedì 6 giugno 2022) L’Entry list del Wta di Birmingham 2022, evento in programma dal 13 al 19 giugno. La padrona di casa Emma Raducanu guida il seeding del torneo britannico su erba, seguita dalla lettone Jelena Ostapenko e dalle rumene Simona Halep e Sorana Cirstea. L’unica tennista azzurra ammessa direttamente nel tabellone principale è Camila Giorgi. Di seguito la lista completa delle iscritte al torneo di Birmingham 2022. Entry list WTA Birmingham 2022 1 Emma Raducanu 12 2 Jelena Ostapenko 13 3 Simona Halep 19 4 Sorana Cirstea 275 Camila Giorgi 29 6 Elise Mertens 33 7 Yulia Putintseva 37 8 Sara Sorribes Tormo 39 Shuai Zhang 41 Alison Riske 42 Clara Tauson 43 Ajla Tomljanovic 44 Nuria Parrizas Diaz 48 Beatriz Haddad ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) L’del Wta di, evento in programma dal 13 al 19 giugno. La padrona di casa Emma Raducanu guida il seeding del torneo britannico su erba, seguita dalla lettone Jelena Ostapenko e dalle rumene Simona Halep e Sorana Cirstea. L’unica tennista azzurra ammessa direttamente nel tabellone principale è Camila Giorgi. Di seguito laa completa delle iscritte al torneo diWTA1 Emma Raducanu 12 2 Jelena Ostapenko 13 3 Simona Halep 19 4 Sorana Cirstea 275 Camila Giorgi 29 6 Elise Mertens 33 7 Yulia Putintseva 37 8 Sara Sorribes Tormo 39 Shuai Zhang 41 Alison Riske 42 Clara Tauson 43 Ajla Tomljanovic 44 Nuria Parrizas Diaz 48 Beatriz Haddad ...

