Droga nei giardini pubblici 'Meglio chiuderli di notte' - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 6 giugno 2022) Un gruppo di 40 residenti denuncia al Comune lo stato in cui versa l'area verde di via Liliana Rossi. 'Trovato un involucro con lo shaboo nascosto fra le ... Leggi su lanazione (Di lunedì 6 giugno 2022) Un gruppo di 40 residenti denuncia al Comune lo stato in cui versa l'area verde di via Liliana Rossi. 'Trovato un involucro con lo shaboo nascosto fra le ...

Droga nei giardini pubblici 'Meglio chiuderli di notte' - Cronaca - lanazione.it

Un gruppo di 40 residenti denuncia al Comune lo stato in cui versa l'area verde di via Liliana Rossi. 'Trovato un involucro con lo shaboo nascosto fra le ...

Prepotenza poliziottesca

Quattordici anni dopo la fine di The wire , ci dice Simon, la folle idea della guerra alla droga ha ... capo della GTTF, che con i suoi scagnozzi si muove nei quartieri afroamericani come un ...

LA NAZIONE

Ravenna, spaccio di droga: arrestato cuoco forlivese

numerose dosi di stupefacente occultate nei più disparati punti della casa. I pacchi della droga Il resto dell'ingente quantitativo di droga è stato invece scoperto in uno stabile nella disponibilità ...