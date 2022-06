Chiedere una fideiussione (Di lunedì 6 giugno 2022) Avete intenzione di prendere in affitto una casa o un immobile commerciale, ma vi è stato richiesto una fideiussione? Sapete cos’è e come funziona? Iniziamo proprio dal principio. La fideiussione è un contratto tra due soggetti. Il fideiussore è colui, ente o soggetto garante, che si fa carico di pagare, se non sono saldati, i debiti di un contraente o di un’azienda. Naturalmente se il fideiussore interviene per pagare dei debiti, il debitore dovrà poi ripagare il fideiussore con una percentuale di aumento della somma che è stata versata. Alcune banche offrono tale servizio senza costi aggiuntivi, mentre altri chiedono una spesa di commissione.Dunque è bene che leggiate attentamente quali sono le richieste e soprattutto quali sono i costi che vi verranno richiesti. Ovviamente è una garanzia che viene richiesta in determinate occasioni, come per quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022) Avete intenzione di prendere in affitto una casa o un immobile commerciale, ma vi è stato richiesto una? Sapete cos’è e come funziona? Iniziamo proprio dal principio. Laè un contratto tra due soggetti. Il fideiussore è colui, ente o soggetto garante, che si fa carico di pagare, se non sono saldati, i debiti di un contraente o di un’azienda. Naturalmente se il fideiussore interviene per pagare dei debiti, il debitore dovrà poi ripagare il fideiussore con una percentuale di aumento della somma che è stata versata. Alcune banche offrono tale servizio senza costi aggiuntivi, mentre altri chiedono una spesa di commissione.Dunque è bene che leggiate attentamente quali sono le richieste e soprattutto quali sono i costi che vi verranno richiesti. Ovviamente è una garanzia che viene richiesta in determinate occasioni, come per quanto ...

Advertising

matteorenzi : La carta del docente è stata una nostra, lungimirante, intuizione nel 2015. Toglierla o decurtarla oggi è un errore… - Agenzia_Ansa : Alcune decine di donne hanno sfidato il regime talebano in Afghanistan con una protesta a Kabul per chiedere 'pane,… - TgrRai : 'Basta la guerra, liberiamo la Terra': centinaia di bambini in Piazza del Popolo a Roma per chiedere la pace in una… - enzoacunzo : RT @antonio_gaito: Chiedere 4,5mln per due anni, a 35 anni, senza un ruolo centralissimo ed in un periodo di crisi generale e contenimento… - SandraCeradini : RT @Almalibregalgos: ??LIANOS Una creatura da conquistare con amore... E voi sarete conquistati da lui e dalla sua anima... ??Se volete… -