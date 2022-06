Calciomercato: Real. Stampa, ipotesi Gabriel Jesus per Ancelotti (Di lunedì 6 giugno 2022) L'attaccante brasiliano, chiuso al City dall'arrivo di Haaland, piace al tecnico italiano. MADRID (SPAGNA) - Gabriel Jesus è uno dei tanti giocatori offerti al Real Madrid negli ultimi giorni. E l'... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) L'attaccante brasiliano, chiuso al City dall'arrivo di Haaland, piace al tecnico italiano. MADRID (SPAGNA) -è uno dei tanti giocatori offerti alMadrid negli ultimi giorni. E l'...

Advertising

ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, cercasi attaccante: Cherubini tratta con il Real Madrid #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #Serie… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, cercasi attaccante: Cherubini tratta con il Real Madrid #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - fcin1908it : Marca – Anche Lukaku tra i giocatori offerti al Real per l’attacco - sportli26181512 : Real Madrid, concorrenza inglese per Gnabry: Serge Gnabry, esterno classe 1996 del Bayern Monaco, non ha intenzione… - junews24com : Ultime mercato Juve (As): concreto interesse per il gioiellino del Real Madrid - -