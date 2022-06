Asse Napoli-Valencia | Soler piace a Giuntoli | Politano da Gattuso

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il calciomercato delè in piena evoluzione con Cristianoche deve fare i conti con rinnovi di contratto, acquisti e cessioni. Non è facile districarsi e far combaciare i pezzi al momento giusto. Per questo motivo ilgioca d’anticipo con Carloscentrocampista di 25 anni delche è diventato un punto fisso della squadra spagnola, affidata nella prossima stagione a Gennarosarebbe il sostituto di Fabian Ruiz che ha un contratto in scadenza nel 2023: ilvuole tenerlo e gli ha presentato un rinnovo con ingaggio aumentato, ma fino ad ora non è arrivata alcuna risposto dal giocatore. Le sirene spagnole continuano a suonare per Fabian Ruiz, ma Barcellona e Real Madrid, ma anche l’Arsenal dalla Premier, ...